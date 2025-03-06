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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.45元下修至5.3元，其中最高估值7.56元，最低估值3.02元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.56(7.56)8.229.318.03
最低值3.02(3.02)5.45.916.71
平均值5.27(5.34)6.937.17.37
中位數5.3(5.45)6.926.927.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.97億114.22億98.72億79.74億
最低值86.75億94.22億74.14億73.57億
平均值95.65億99.11億86.64億76.66億
中位數94.81億98.15億86.86億76.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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