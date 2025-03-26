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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class ACNM-US的目標價調降至60元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)提出目標價估值：中位數由62元下修至60元，調降幅度3.23%。其中最高估值77元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Core & Main Inc Class A評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀1位。

Core & Main Inc Class A今(26日)收盤價為49.52元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲2.89%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CNM市場預估目標價

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Core & Main Inc Class A50.0050.98%

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