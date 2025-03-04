鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.45元，其中最高估值7.56元，最低估值3.02元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.56(7.56)
|8.44
|9.31
|8.03
|最低值
|3.02(2.26)
|5.76
|5.91
|6.71
|平均值
|5.33(5.07)
|6.92
|7.21
|7.37
|中位數
|5.45(5.29)
|6.92
|7.03
|7.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.97億
|114.22億
|98.72億
|79.74億
|最低值
|86.75億
|94.22億
|74.14億
|73.57億
|平均值
|95.55億
|99.34億
|86.64億
|76.66億
|中位數
|94.78億
|98.15億
|86.86億
|76.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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