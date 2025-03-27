鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為16.59元
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元上修至0.28元，其中最高估值0.35元，最低估值0.25元，預估目標價為16.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.34)
|0.82
|0.87
|1.93
|最低值
|0.25(0.25)
|0.21
|0.21
|0.27
|平均值
|0.29(0.28)
|0.52
|0.61
|0.97
|中位數
|0.28(0.27)
|0.54
|0.66
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|315.39億
|330.05億
|340.04億
|353.67億
|最低值
|298.07億
|294.09億
|289.67億
|299.30億
|平均值
|306.02億
|306.95億
|310.93億
|319.66億
|中位數
|306.34億
|305.00億
|308.37億
|309.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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