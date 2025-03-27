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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為16.59元

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 02:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元上修至0.28元，其中最高估值0.35元，最低估值0.25元，預估目標價為16.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.35(0.34)0.820.871.93
最低值0.25(0.25)0.210.210.27
平均值0.29(0.28)0.520.610.97
中位數0.28(0.27)0.540.660.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值315.39億330.05億340.04億353.67億
最低值298.07億294.09億289.67億299.30億
平均值306.02億306.95億310.93億319.66億
中位數306.34億305.00億308.37億309.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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