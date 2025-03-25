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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.84元，預估目標價為32.25元

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.98元下修至3.84元，其中最高估值4.6元，最低估值3.35元，預估目標價為32.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.6(4.6)6.057.376.1
最低值3.35(3.35)4.064.236.1
平均值3.85(3.88)55.536.1
中位數3.84(3.98)5.045.466.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值666.59億703.36億669.64億656.19億
最低值589.45億596.35億601.57億656.19億
平均值617.94億641.15億649.65億656.19億
中位數614.99億646.58億661.25億656.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5310.211.091.70
營業收入532.70億765.71億798.44億682.75億624.41億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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