鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為30.12元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.76元下修至2.69元，其中最高估值3.2元，最低估值2.12元，預估目標價為30.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.2(3.2)
|4.63
|5.87
|最低值
|2.12(2.12)
|3.19
|4.06
|平均值
|2.7(2.72)
|3.78
|4.85
|中位數
|2.69(2.76)
|3.85
|4.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|640.11億
|694.28億
|716.04億
|最低值
|595.35億
|517.04億
|533.60億
|平均值
|626.50億
|624.01億
|644.95億
|中位數
|627.15億
|621.63億
|649.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|營業收入
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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