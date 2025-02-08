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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為31.11元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.82元上修至3.92元，其中最高估值4.15元，最低估值3.19元，預估目標價為31.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.15(4.15)6.057.37
最低值3.19(3.19)4.064.59
平均值3.74(3.72)4.976.01
中位數3.92(3.82)5.056.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值694.28億716.04億669.64億
最低值589.45億596.35億601.57億
平均值628.99億650.63億635.61億
中位數625.01億648.97億635.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5310.211.091.70
營業收入532.70億765.71億798.44億682.75億624.41億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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