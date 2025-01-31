search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為30.12元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.69元下修至2.56元，其中最高估值3.2元，最低估值2.12元，預估目標價為30.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.2(3.2)4.635.87
最低值2.12(2.12)3.194.06
平均值2.67(2.7)3.764.86
中位數2.56(2.69)3.754.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值640.11億694.28億716.04億
最低值623.59億604.68億610.35億
平均值629.55億636.37億660.74億
中位數627.30億636.78億651.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.6413.5310.211.09
營業收入532.70億765.71億798.44億682.75億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

相關行情

台股首頁我要存股
安賽樂米塔爾25.212.06%

延伸閱讀


Empty