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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為49.35元

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.14元，其中最高估值2.43元，最低估值1.52元，預估目標價為49.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.43(2.43)2.863.31
最低值1.52(1.65)1.732.23
平均值2.06(2.07)2.392.68
中位數2.14(2.09)2.472.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值38.01億43.12億48.83億
最低值35.97億38.40億41.34億
平均值37.30億40.04億43.55億
中位數37.40億40.03億42.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.09-0.23-0.881.761.33
營業收入14.77億19.82億20.59億30.88億33.20億

詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHTHT

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