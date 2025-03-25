鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為49.35元
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.14元，其中最高估值2.43元，最低估值1.52元，預估目標價為49.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.43(2.43)
|2.86
|3.31
|最低值
|1.52(1.65)
|1.73
|2.23
|平均值
|2.06(2.07)
|2.39
|2.68
|中位數
|2.14(2.09)
|2.47
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.01億
|43.12億
|48.83億
|最低值
|35.97億
|38.40億
|41.34億
|平均值
|37.30億
|40.04億
|43.55億
|中位數
|37.40億
|40.03億
|42.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.09
|-0.23
|-0.88
|1.76
|1.33
|營業收入
|14.77億
|19.82億
|20.59億
|30.88億
|33.20億
詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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