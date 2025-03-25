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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科凱國際集團KEY-US的目標價調降至19元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對科凱國際集團(KEY-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值22元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予科凱國際集團評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀0位。

科凱國際集團今(25日)收盤價為16.57元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.63%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KEY市場預估目標價

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