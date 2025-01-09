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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為7.70元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 04:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.07元，其中最高估值0.13元，最低估值-0.01元，預估目標價為7.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.13(0.13)0.80.760.8
最低值-0.01(-0.01)0.420.480.49
平均值0.07(0.07)0.570.590.63
中位數0.07(0.06)0.560.590.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值241.89億258.48億267.21億251.69億
最低值224.29億226.63億231.19億243.49億
平均值232.81億242.85億247.80億247.59億
中位數234.72億243.56億248.86億247.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.570.790.56-0.75
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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