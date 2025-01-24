鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至8.31元，幅度約9.32%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對愛立信(ERIC-US)提出目標價估值：中位數由7.6元上修至8.31元，調升幅度9.32%。其中最高估值9.84元，最低估值5.21元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予愛立信評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀5位。
愛立信今(24日)收盤價為8.9元。近5日股價上漲9.32%，標普指數上漲3.05%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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