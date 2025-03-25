現身小米汽車工廠後 三星李在鎔訪問比亞迪深圳總部
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-25 13:13
《韓聯社》報導，三星電子會長李在鎔在訪問中國期間，參觀了新能源車企比亞迪 (002594-CN) 集團的深圳總部，與比亞迪董事長兼總裁王傳福等高層舉行會面，討論加強車用電子配件合作。
李在鎔是在 23 日至 24 日出席中國發展高層論壇 2025 年年會後，當天下午前往位於深圳市坪山區的比亞迪總部。根據民眾拍攝的影片，李在鎔乘坐直升機，直接降落到了比亞迪六角大樓總部。
據悉，三星電子和比亞迪的關係頗為緊密。早在 2016 年，三星電子就以 5,287 億韓元收購比亞迪 1.9% 股權，成為比亞迪當時的第九大股東。雖然在 2021 年時，三星電子出售了大部分比亞迪股票，卻也為三星帶來了 3 倍多的財務收益。
目前，三星和比亞迪仍有合作，比亞迪為三星生產鉸鏈相關的組件，用於部分折疊式螢幕手機。
《韓聯社》報導指出，這是李在鎔自 2 月 3 日在不當合併與會計造假案二審中被判無罪後，首次出訪海外，也是繼小米之後訪問的第二家中國車企。
李在鎔在中國發展高層論壇 2025 年年會期間，與高通公司總裁安蒙訪問小米汽車工廠，由雷軍、林斌等高層親自接待。小米是三星的重要客戶，雙方在智慧型手機、半導體領域保持緊密合作。
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