三星電子共同執行長韓宗熙 心臟病發猝逝 享壽63歲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-25 10:36

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南韓三星電子周二（25 日）宣布共同執行長韓宗熙去世，消息公布後，三星股價下跌 0.5%，隨後走穩。

據《Chosun Biz》報導，韓宗熙上周六參加女兒婚宴後，因突發心臟病被緊急送往首爾三星醫院，後醫生宣布死亡，享壽 63 歲。他生前擔任三星電子副董事長兼共同執行長、消費者產品負責人。三星未公布具體繼任計畫。

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韓宗熙生於 1962 年，畢業於仁荷大學電子工程系，1988 年加入三星電子視覺顯示業務部門，歷任液晶電視實驗室負責人、開發組組長、產品開發組組長等職，2017 年接任視頻顯示部門負責人（社長）。

韓宗熙在 2021 年底晉升為董事會副主席，並擔任負責套裝業務的設備體驗（DX）部門負責人，帶領電視、家電、智慧手機等產品領域的技術創新。

韓宗熙被譽為「電視開發專家」，也是三星電子電視業務連續 19 年位居全球第一的靈魂人物。

就在不久前，3 月 20 日，中國家電及消費電子博覽會（AWE） 2025 開展當天，韓宗熙還率隊調查中國消費市場，訪問蘇寧易購。三星多款戰略新品也在 AWE 首發亮相。

韓國投資證券分析師表示：「對三星而言，韓宗熙去世是重大損失，但公司長期技術儲備和多元化管理團隊將保障業務連續性」。另一共同執行長兼半導體部門負責人慶桂顯預計將承擔更多決策職責。

據《韓聯社》3 月 17 日報導，三星電子會長李在鎔說，三星集團處於生死存亡關頭，要求高層背水一戰。他認為，三星集團已失去內生動力，即便捨棄眼前利益，也應為未來投資。