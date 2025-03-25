〈美股盤後〉川普關稅或軟化 道瓊強漲近600點 特斯拉飆超11%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-25 05:59

‌



川普政府可能延後或調整原定於 4 月 2 日實施的部分對等關稅措施，讓市場鬆了一口氣，美股週一 (24 日) 氣勢如虹。

道瓊強勢收紅近 600 點，標普漲超 1.7%。AI 巨頭輝達漲幅超 3%，特斯拉連續 9 週下跌後反彈近 12%。NYSE FANG+ 指數創兩個月來最大漲幅。

‌



美國總統川普週一還宣布，他將在不久的將來宣布對汽車、鋁和藥品徵收關稅，他表示，如果出現戰爭等問題，美國將需要所有這些產品。

川普在白宮另一場活動中表示，美國可能會給予「很多國家」關稅減免，這些減免將於 4 月 2 日生效。他還透露未來將對木材和半導體徵收關稅。

另外，川普宣布，美國將對從委內瑞拉購買石油和天然氣的國家，徵收 25% 的關稅，以加大對委內瑞拉總統馬杜洛和中國的壓力。中國是南美國家原油出口的最大目的地，去年購買量為每天 27 萬桶。

川普五天內二度要求聯準會降息，正擴大對美國央行的壓力。他在週一的內閣會議上表示：「我希望聯準會降息，美國已經控制住通膨，而關稅很快就會帶來巨額收入。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一稱，預計今年聯準會僅降息一次，低於先前預測的兩次，因為他認為今年的通膨將「非常不穩定」。

受關稅相關的材料價格上升影響，美國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值降至 49.8，跌至 50 以下，表明該產業陷入萎縮。

美股週一 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 597.97 點，或 1.42%，收 42,583.32 點。

那斯達克指數上漲 404.54 點，或 2.27%，收 18,188.59 點。

S&P 500 指數上漲 100.01 點，或 1.76%，收 5,767.57 點。

費城半導體指數上漲 136.27 點，或 2.99%，收 4,694.22 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 252.33 點，或 2.09%，收 12,307.81 點。

標普 11 大板塊僅公用事業收墨，非必需消費品領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數收高。Meta (META-US) 上漲 3.79%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.25%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.59%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.51%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.33%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.19%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.38%。

企業新聞

美國反川普和馬斯克的示威潮，特斯拉汽車、門市頻頻遭到攻擊，美國聯邦調查局成立特斯拉反恐特別小組因應。特斯拉 (TSLA-US) 飆升 11.93% 至每股 278.39 美元，創美國大選日 (去年 11 月 6 日) 以來最大漲幅。

微軟 (MSFT-US) 微升 0.47% 至每股 393.08 美元。微軟週一確認 OneNote for Windows 10 將於 2025 年 10 月 14 日全面終止技術支援服務。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.13% 至每股 220.73 美元。高通公司 (QCOM-US) 走高 2.08% 至每股 160.08 美元。中國商務部長王文濤週一分別會見蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 和高通總裁兼執行長艾蒙 (Cristiano Amon)，討論兩家公司在中國的業務發展與中美經貿關係等議題。

經濟數據

美國 3 月製造業 PMI 初值報 49.8，預期 51.9，前值 52.7

美國 3 月服務業 PMI 初值報 54.3，預期 51.2，前值 51.0

美國 3 月綜合 PMI 初值報 53.5，前值 51.6

華爾街分析

EFG 資產管理公司副投資長兼全球研究主管 Daniel Murray 指出：「川普關稅可能軟化的消息，推動部分板塊走高，亦解釋市場樂觀情緒，儘管美股經歷四週的波動，但已有穩定回升的跡象。」

Tigress Financial 分析師 Ivan Feinseth 表示：「股市有望繼續從賣超水平反彈，任何潛在關稅影響的減少都將成為上行催化劑，最糟時期預估已過，儘管下個月初我們將持續看到波動性加劇。」

高盛預測，外國投資者將繼續購買美股，儘管購買速度可能略微放緩，但整體流入趨勢將持續。