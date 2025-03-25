蘋果與高通齊聚中國！王文濤談中美經貿合作新機遇

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-25 01:00

‌



中國商務部長王文濤周一 (24 日) 分別會見美國蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 和高通公司 (QCOM-US) 總裁兼執行長艾蒙(Cristiano Amon)，討論兩家公司在中國的業務發展與中美經貿關係等議題。

在與庫克的會談中，王文濤強調，中國經濟展現出強大的韌性與活力，並且已經成為全球創新發展的熱土。中國將繼續擴大對外開放，為外資企業提供公平競爭的環境，支持外資企業參與消費擴大政策等措施。他表示，歡迎蘋果公司加大對中國的投資，深入融入中國市場，並共同分享發展機遇。

‌



王文濤與庫克合影。(圖：中國商務部)

王文濤同時強調，貿易戰沒有贏家，保護主義將無法為各方帶來實質利益。他表示，中美兩國作為全球最大的經濟體，強化經貿合作符合經濟規律，脫鉤斷鏈只會損害各方利益。中方願與美方通過平等對話，為企業創造更加穩定的政策環境。

庫克對此表示，蘋果在中國的發展是兩國經貿合作互利共贏的典範，未來將繼續加大在中國的供應鏈、研發及社會公益等領域的投入，並支持中國的高質量發展。他表示，工商界是兩國溝通的天然橋樑，蘋果願意為中美經貿關係的穩定與健康發展發揮積極作用。

隨後，王文濤會見高通公司總裁兼執行長艾蒙。王文濤指出，總理李強在中國發展高層論壇 2025 年年會上強調，中國將始終把自身發展與全球發展緊密結合，並堅持推動經濟全球化和多邊主義。當今世界經濟面臨碎片化加劇和不穩定不確定性上升的挑戰，需要政府和企業攜手應對風險挑戰。

王文濤與艾蒙合影。(圖：中國商務部)

他表示，中國將堅定不移地擴大高水平對外開放，積極解決企業關切，幫助外資企業深入融入中國市場。尤其在中國加速實施消費品以舊換新政策的背景下，這將為高通等跨國公司提供更多發展機會。半導體和人工智慧 (AI) 技術的發展將進一步推動中國市場需求的成長，希望高通把握機遇，繼續深耕中國市場。