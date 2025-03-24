瑞銀估日央行提前7月升息 持續看好今年日元升到145 明年3月到142

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-24 20:20

‌



日本央行在最近的貨幣政策會議按兵不動，行長植田和男的論調較為平衡，表明政策正常化將循序漸進，需通盤考慮經濟風險。市場對此反應冷淡，同時維持對今年 10 月將升息 25 個基點的預期。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，升息更有可能在 7 月進行，且日本央行的基調支持中期看漲日元的觀點，持續預期美元兌日元將在年底前下跌至 145，到 2026 年 3 月進一步跌至 142。

通膨方面，上週五公布的 2 月日本核心通脹數據顯示同比上漲 3.0%，略高於市場預期，比日本央行官方 2% 的目標高出整整一個百分點。

‌



瑞銀 CIO 認為，日本的經濟狀況已發生變化，是以調整對 2025 年唯一一次加息的預期時間點，估這次 25 個基點的加息更有可能在 7 月進行，而不是之前預期的 10 月。這主要是由於經濟方面的積極發展，如通膨加速、工資大幅上漲，以及川普政府不樂見美元兌日元匯率過高。對日本央行略微轉鷹的預期鞏固了瑞銀的投資觀點。

這一加息時點的隱憂是，如果執政的自民黨在 7 月 27 日舉行的參議院選舉中失利，或者如果美國關稅嚴重影響美國和全球經濟活動，則可能會出現政治動盪。瑞銀認為這些事態發展導致加息推遲到 2025 年第三季度稍晚的概率為 40%。

10 年期日本國債收益率可能在 2026 年之前保持在目前 1.5% 的水準左右。 鑒於政府債務龐大，日本的政策制定者將需要把控政策利率的升勢，這將對日本國債收益率施加上行壓力。除了 7 月加息外，瑞銀預計到 2026 年 3 月之前還會再加息一次（達到 1%），然後暫停加息，因為在經濟週期可能出現下滑之際，日本央行需要評估這些加息的影響。

瑞銀的預測表明，即使在最壞的經濟情景中，將政策利率保持在 1.5% 以下也有助於維持債務穩定。這與原本對本輪加息週期終端利率在 1.00-1.25% 的估計相符，日本央行可能會通過重新調整量化緊縮的步伐來遏制日本國債收益率飆升。

此外，瑞銀對日本股票保持 「中性”」立場並精挑細選。 關稅和法規的不確定性可能在短期內持續，將導致波動性加劇，並使日股整體呈區間震盪走勢。日股方面，可以考慮將日本銀行作為核心持倉。此外，還有優質股票，其盈利驅動因素在當前充滿不確定性的環境中更具韌性，這將帶動這些股票（如 IT 服務和電力等行業）跑贏大盤。最後，我們也看好那些可能受益於去庫存週期觸底的股票。