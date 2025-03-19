黃金天價3045美元！櫃買黃金現貨平台湧「淘金」潮 交易人次暴增3倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-19 19:58

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本週中東局勢持續升溫，市場避險需求不斷擴大蔓延，催「升」國際金價急劇升高，今 (19）日亞洲盤盤中出現每盎司 3,045 美元新高，國內不只銀樓、黃金存摺交易量上揚，櫃買中心黃金現貨交易平台今年截至 3 月 18 日，成交日均值及日均量，皆較去年同期大增 2.76 倍及 1.62 倍，交易人次 488 戶，更達去年同期近 3 倍。

台灣銀行 18 日金市報告指出，因傳普丁將要求停火期間不能繼續提供烏克蘭軍火武器，但歐盟方面不認同此項提議，加上中東地區戰火又起，以及美國財政部長表示，4 月 2 日每個國家都會收到關稅編號，市場憂心，大量資金不斷湧入金市，帶動金價於波動中繼續上行至 3,038.26 美元再度刷新歷史高位，惟美國陸續發表新屋開工與工業生產皆優於預期，在高檔賣壓出籠下而拉回，最後報價為 3,033.95 美元。

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和國際金價走勢相呼應，櫃買中心統計，黃金現貨交易平台去年下半年很明顯地由溫轉熱，自今年 1 月到 3 月 18 日止，累計總成交值達新台幣 6.37 億元，總成交量 5,666 台兩，去年全年累計總成交值 16.2 億元、總成交量 1.68 萬台兩，今年僅 2.5 個月，成交量已達去年全年近 4 成。

櫃買中心副總經理李淑暖指出，櫃買中心黃金現貨交易平台今年來截至 18 日止，日均值達新台幣 1,386 萬元、日均量 123 台兩，較去同期日均值 369 萬元、日均量 47 台兩，分別大幅成長 275.61%、161.7%。