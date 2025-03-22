美FCC調查中企規避限制 華為、中興等九家入列

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-22 13:18

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美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周五 (21 日) 表示，正在調查中國九家通訊科技公司，以釐清是否尋求規避在美國的營運限制，調查對象包括華為、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等。

其他被調查的中國企業包括海能達通信、浙江大華科技、中信國際電訊旗下的 Pacifica Networks 及其子公司 ComNet，以及中國聯通（美洲）。這些企業被認為其特定的通訊設備和服務，對美國的國家安全構成威脅。

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這是華府針對中國電信和科技公司最新的行動，FCC 之前禁止中國企業在美國提供電信服務，理由是有國安疑慮。

FCC 主席 Brendan Carr 表示，委員會有理由相信清單內的部分或所有中國企業，都嘗試規避委員會的限制，在美國以秘密或不受規範的方式持續營運。FCC「將確認這些企業的活動範圍，儘快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞。」