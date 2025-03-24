川普：無意與中國發生軍事衝突 但會做好萬全準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 10:30

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川普上周五在宣布一份美軍新型戰機國防合約的記者會上表示：「美國不想與中國發生任何潛在戰爭。」

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「他們編造了這個故事，因為這是一個好故事。他們都是非常不誠實的人。」川普稱《紐約時報》的報導讓他大感意外，「我打電話給（美國國防部長）皮特，我問：『（報導說的）是真的嗎？』絕對不是，他（馬斯克）是為了政府效率部的事來的，不是為了中國。如果你提到中國，我想他會走出房間。」

不過，他也表示，美國無意與中國發生軍事衝突，但對這種情況會做好萬全準備。

川普說：「我不想讓任何人看到美國與中國爆發潛在戰爭，但我可以告訴你，如果真的發生，我方完全有能力因應。」

據《紐約時報》上周四報導，消息人士爆料，美國國防部定上周五向馬斯克作簡報，內容是美國為可能與中國作戰制定的軍事計畫。

另一名官員表示，簡報會將重點討論中國問題，但沒有提供更多細節。

五角大廈的戰爭計畫屬於最高級別軍事機密，一旦提前被對手掌握，將大大降低美國實施這些計畫的成功性。

了解這項計畫的美國官員透露，其中包含中國產生威脅的跡象和警報，以及對中國哪些目標、在什麼時段打擊的選項。

《紐約時報》刊登上述消息數小時後，五角大廈官員和川普否認此次會晤將討論涉及中國的軍事計畫。