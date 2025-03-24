川普擴大打擊移民！53萬人合法身分將被撤銷、43國公民限制入境

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-24 10:42

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川普擴大打擊移民，宣布將撤銷 53 萬名古巴人、海地人、尼加拉瓜人與委內瑞拉人的臨時合法身分，這些人必須在 4 月 24 日前離開美國。

綜合外媒報導，這批約 53 萬 2000 名移民是透過拜登執政時期推行的政策進入美國，這些人持有美國政府給予的 2 年臨時入境許可（parole），在這 2 年內，如果他們有美國擔保人，將能搭乘飛機入境美國。

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依據這項新政策，若這些人沒有合法理由待在美國，就必須在指定日期之前離開，若這些人繼續留下，可能面臨被驅逐出境的風險。現階段不清楚這批人之中，有多少人可獲得其他合法身分得以繼續留在美國境內。

川普在上任加強移民執法，包括推動驅逐美國境內人數創紀錄的非法移民。他認為，透過禁止某些國家的公民入境，可以降低恐怖攻擊和其他安全風險‌，同時保護美國的工作市場，減少對外國勞動力的依賴。

另外，川普也考慮限制 43 國公民進入美國。初步名單草案將各國分為 3 類。紅色類國家的公民完全禁止進入美國，橙色為限制入境；黃色類國家有 60 天解決美國提出的不滿，否則將列入紅色或橙色名單。

紅色類國家共有 11 國，包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉和葉門。

橘色類有 10 國，包括俄羅斯、白俄羅斯、厄立特里亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、塞拉利昂、南蘇丹、土庫曼斯坦。

黃色類的國家有 22 國，大部分為非洲國家，包括辛巴威、安哥拉、查德、布吉納法索、馬利、剛果（金）、喀麥隆，柬埔寨是唯一上榜的亞洲國家，英聯邦成員國安提瓜和巴布達、聖基茨和尼維斯聯邦也在其中。

橙色類國家的公民在申請美國簽證時必須進行面試。商務旅客可能被允許進入美國，但申請旅遊、留學和移民簽證的人士或被拒簽。目前還不清楚已持有美國簽證和綠卡的人士是否能獲得豁免。

黃色類國家將被要求在 60 天內就美國提出的問題進行整改，包括沒有與美國共享簽證申請人的資訊、為紅色類國家公民提供護照等。如果各國不在規定時間做出調整，則將放入紅色或橙色名單。