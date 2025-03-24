入境拘留案件頻傳 歐洲多國罕見警告：謹慎前往美國

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 10:02

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川普政府重塑美國國內和外交政策，多次傳出個別公民入境美國時被捕或被拘留的案件，引發加拿大與多個歐洲國家對公民赴美發出旅遊警示。

加拿大政府建議赴美停留超過 30 天者，需進行登記，此一要求適用於加拿大人及其他所有外國公民。建議中寫道，「美國政府嚴格執行移民法規。若在授權停留期限之後仍滯留美國，可能面臨拘留或驅逐出境等嚴重後果。」」

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由於川普多次暗示加拿大應成為「美國第 51 個州」，讓許多加拿大人更改旅行計劃以避開美國。

德國出現了多起該國公民入境美國後被逮捕並驅逐出境的案件。其中一起當事人是現年 34 歲、擁有美國永久居民身份的德國公民在從德國返回美國時，在機場被審問長達數小時，隨後又被關押在一處移民拘留中心。

另一起則是德國公民、22 歲的大學生，原計劃前往紐約和邁阿密度假，卻被告知護照有「問題」。該學生被扣留了 24 小時，其間反覆被盤問進入美國的原因。

對此，德國外交部已向本國公民發布了旅遊建議，強調美國簽證或免簽證入境許可，都無法確保順利入境。德國外交部表示，「對於最近幾週發生的這些事件，我們正在嚴肅對待。」

英國外交部也在近期更新了前往美國的旅遊建議，警告違反美國入境規定的英國人可能面臨嚴重後果。英國外交部指出：您應遵守所有入境、簽證和其他入境條件。如果您違反規定，可能會被逮捕或拘留。

路透社報導指出，英國外交部拒絕就修改原因發表評論。不過，英國外交部證實一名英國公民據稱在美國邊境被拘留數日，並正在向其提供支持。

丹麥、芬蘭則更新了有關本國跨性別者赴美的提醒。芬蘭外交部提醒，如果申請人護照上記錄的當前性別與出生時指定的性別不同，美國當局可能會拒絕入境，應提前與美國當局核實入境要求。

丹麥外交部在一份聲明中表示，「如果你的護照上有 X 性別，或你已改變性別，建議在旅行前聯繫美國大使館，了解適用於你的資訊。」