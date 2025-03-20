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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.96元，預估目標價為50.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元下修至3.96元，其中最高估值5.96元，最低估值3.23元，預估目標價為50.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.96(5.96)4.154.45
最低值3.23(3.23)1.822.79
平均值4.17(4.21)3.373.84
中位數3.96(4.35)3.394.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值144.68億135.73億127.69億
最低值119.24億114.94億116.73億
平均值132.42億126.25億124.56億
中位數131.78億127.26億126.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.912.26-0.68-3.650.26
營業收入93.72億124.37億127.62億107.06億121.84億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

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