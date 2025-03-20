鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.96元，預估目標價為50.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.35元下修至3.96元，其中最高估值5.96元，最低估值3.23元，預估目標價為50.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.96(5.96)
|4.15
|4.45
|最低值
|3.23(3.23)
|1.82
|2.79
|平均值
|4.17(4.21)
|3.37
|3.84
|中位數
|3.96(4.35)
|3.39
|4.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.68億
|135.73億
|127.69億
|最低值
|119.24億
|114.94億
|116.73億
|平均值
|132.42億
|126.25億
|124.56億
|中位數
|131.78億
|127.26億
|126.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|營業收入
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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