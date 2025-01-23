鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至4.13元，其中最高估值6.08元，最低估值2.85元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|6.08(6.08)
|4.3
|最低值
|2.85(2.85)
|2.49
|平均值
|4.22(4.13)
|3.37
|中位數
|4.13(3.8)
|3.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|144.86億
|135.73億
|最低值
|117.67億
|112.30億
|平均值
|130.64億
|120.60億
|中位數
|130.84億
|116.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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