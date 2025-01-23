search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至4.13元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至4.13元，其中最高估值6.08元，最低估值2.85元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值6.08(6.08)4.3
最低值2.85(2.85)2.49
平均值4.22(4.13)3.37
中位數4.13(3.8)3.35

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值144.86億135.73億
最低值117.67億112.30億
平均值130.64億120.60億
中位數130.84億116.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.912.26-0.68-3.65
營業收入93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋁業38.780.44%

延伸閱讀


Empty