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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為158.88元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.07元下修至3.03元，其中最高估值4.28元，最低估值1.33元，預估目標價為158.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.28(4.28)4.996.688.74
最低值1.33(1.33)3.094.186.46
平均值2.99(3.04)4.225.377.6
中位數3.03(3.07)4.155.47.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值74.05億78.58億80.67億85.61億
最低值66.52億69.01億70.72億81.22億
平均值69.40億73.45億77.61億83.42億
中位數69.38億74.01億77.79億83.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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