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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調降至265元，幅度約5.36%

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由280元下修至265元，調降幅度5.36%。其中最高估值365元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀2位。

卡爾瓦納今(20日)收盤價為176.09元。近5日股價下跌5.36%，標普指數上漲1.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CVNA市場預估目標價

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