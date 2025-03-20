〈央行理監事會〉商仲：不確定因素多 央行短期不放手房市只能低頭走

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-20 19:01

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台灣央行今 (20) 日召開第一季理監事會議，維持政策利率不變，沒有進一步的打房管制措施出爐，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，川普上任不但提早就在關稅議題上面大作文章，也持續在天然資源、地緣政治、產業發展等議題點火，壓縮台灣央行強勢主導的空間，因此貨幣決策仍以保守為上。

美國聯準會面對因關稅戰而起的稍高通膨率，以及充滿不確定性的經濟局勢，利率決策暫時按兵不動，卻也維持全年降息兩次的預測，「以靜制動」、「預留後路」已成為各國央行的共識。而回看國內，川普 2.0 的關稅、供應鏈重組都增加企業生產成本、建置成本，通膨回頭恐怕難以避免，但另一方面川普 2.0 與 1.0 對台灣的台灣產業、投資信心影響大不同。

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黃舒衛分析，相對來說，央行在穩定房價方面，由於去年第三季提出「不動產貸款具體量化改善方案」，以及第七波信用管制，在不動產放款集中度、交易熱度、房價預期三面向都獲得正面回應，再加上持續的金檢、開罰，補強授信漏洞，強化了風控的韌性，不用等到第八波信用管制上場就天天在進行限縮，所以已經有效抑制房市投資，也舒緩房貸滿水位的壓力，因此一如外界推測，無任何相關新措施。

至於政策何時有轉向的可能，黃舒衛觀察過去央行對房市信用管制政策往往要等新措施上路滿一年，確認執行成果才會有調整的機會，例如 2014 年 6 月擴大特定地區第 2 戶住宅的貸款限縮、納入全國第 3 戶限貸、調降豪宅認定標準及成數、調降公司法人購屋成數，到隔年 8 月才初步鬆綁，到 2016 年確認價量都觸底後，除了獨留豪宅限貸，其餘措施才解除。

另外，去年 9 月央行要求各銀行提出的「不動產貸款具體量化改善方案」本來就是為期一年的滾動調整，而且交屋潮申貸的硬需求仍旺，調控手段不能放，所以今年不要說 329 檔期，應該就連 928 檔期都受到壓抑，很難樂觀預期。

黃舒衛進一步指出，各種針對週轉金、餘屋貸款、其他貸款資金流向、增提鑑價或寬限期等，再加上之前假換屋、新青安等專案金檢，影響所及，不但投資客被斷了資金鏈，連自住客、低首付交屋都要接受最嚴格的負債比檢視，而且又缺乏去年上半年股市投資氛圍帶動，因此中古屋價格修正、預售市場漲不動的壓力更大，建議買、賣方的心態及策略都要及早調整。