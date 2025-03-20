日月光攜手高雄共創智慧城市 以AI賦能與綠色轉型引領永續未來

日月光長期致力落實半導體產業與環境永續之間的平衡，積極推動智慧化與綠色轉型，企盼成為發展封測的應用能量，達成循環經濟與綠色創新技術發展，透過創新技能的逐步實現。 日月光參加智慧城市展的盛會邁入第四年，呼應 2025 年主題「數位與綠色雙軸轉型」，展示高雄廠導入全面 AI 的智慧大樓，打造高效智慧工廠，透過成熟的自動化技術，整合垂直、水平自動化，智慧管理簡化流程，以及 AI 整合廠務系統，以達精簡製程全面智控，幫助營運效率提升也減少資源消耗，成為智慧城市可持續發展貢獻之力量。 日月光在封測產業裡不斷探索更多的智慧解決方案，為實現全球永續目標而努力，針對空污防治以 AI 優化設備，提供更精確的空氣質量數據，實現即時反應、預警和自動化控制，推動更加智能化和靈活的空污防制工作；為提高水處理效率，升級智能膜濾系統、廢水智能 AI，結合先進科技與環境保護的重要創新，降低能源消耗、並提升水資源的可持續利用。

‌



高雄廠與供應商跨界協力進行廢棄物循環的合作，循環再利用資源化技術深化，關注廢膠條、塑膠物質的回收與再利用，還重視降低能源消耗和減少污染，日月光致力於推動淨零減碳，助力全球永續發展。



台灣發展半導體產業，在產官學研高度串連下成功推動產業發展，透過「碳費元年啟動：邁向淨零永續城市論壇」，講題包羅低碳環境、淨零永續及城市治理等，日月光高雄廠以永續策略與淨零轉型為主題進行專題演講，內容包羅永續轉型、智慧減碳、永續供應鏈，詳述日月光在永續發展的努力，並與各界專家們共同探討智慧城市的永續趨勢，論壇的豐富演說內容讓更多創新能量導入產業。



日月光展區主視覺「∞」以更宏觀的聯合國 SDGs 永續發展指標，傳達致力推動綠色轉型的概念，以全席投影裝置創意展示企業社會責任影片，喚起民眾對永續議題的重視；民眾在參觀展區的同時，可透過現場互動體驗親自感受 AI 影像辨識應用於工程作業，藉以了解承攬商 AI 風險辨識模組於廠區的應用，大幅提升施工作業的安全性並促進更好的合作關係。



隨著全球減碳、淨零發展的步伐加快，半導體產業的綠色轉型成為關鍵議題，日月光從製程、設備優化等多方面著手，並透過技術創新與供應鏈廠商合作，有效降低碳排放並邁向永續目標，也能與高雄市政府的政策協同發展，促進高雄市持續發展，打造低碳、智慧、綠色的未來，實現城市和產業的雙重升級。