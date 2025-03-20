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鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至20.03元，幅度約3.47%

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 02:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)提出目標價估值：中位數由19.36元上修至20.03元，調升幅度3.47%。其中最高估值34.41元，最低估值7.57元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀21位、保持中立7位、保守悲觀2位。

小鵬汽車今(20日)收盤價為23.73元。近5日股價下跌3.47%，標普指數上漲0.76%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股XPEV市場預估目標價

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