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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.68元，其中最高估值0.98元，最低估值0.57元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.98(0.98)0.961.04
最低值0.57(0.57)0.650.75
平均值0.74(0.73)0.790.9
中位數0.68(0.66)0.760.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.67億28.74億30.46億32.16億
最低值26.17億27.10億28.53億32.16億
平均值26.97億28.07億29.50億32.16億
中位數27.05億28.13億29.50億32.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.450.630.850.74
營業收入17.06億18.48億21.79億25.06億26.95億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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