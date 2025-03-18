波音去年跌逾30% 富國喊賣：今年會再跌30%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-18 12:22

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富國銀行分析師 Matthew Akers 周一發布報告，重申波音股票「賣出」評級，並表示該公司未來還會有更多的痛苦。

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Akers 將波音目標價從每股 103 美元上調至 113 美元，但仍比周五 161.81 美元的收盤價低 30%。波音周一大致持平，僅微漲 0.03%，收每股 161.85 美元。同日標普 500 指數和道指分別上漲 0.6% 和 0.9%。

截至周一交易，波音股價今年迄今下跌 9%，而 2024 年已下跌 32%，但 Acker 認為還有更多下行空間，其中自由現金流是他關注點。「自波音公司 2022 年投資者日公佈 100 億美元的自由現金流指南以來，防禦能力已經下降，利息更高，777X 更糟，工會合約也增加了成本。」他寫道。

Akers 估計 2027 年自由現金流將降至 70 億至 80 億美元，而 FactSet 追蹤的分析師普遍預期約為 94 億美元。

波音自 2018 年以來就沒有實現過全年獲利，而 2018 年是 737 MAX 客機發生第二起墜機事故的前一年。2019 年 3 月至 2022 年 11 月期間，737 MAX 客機在全球範圍內停飛。

波音公司在 2022 年和 2023 年產生了正自由現金流，但自 2018 年以來，該業務使用的資金比其產生的資金多出約 360 億美元。預計 2025 年自由現金流不會為正，但預計 2026 年將達到 55 億美元，2027 年將達到 94 億美元。

波音投資者面臨的一大問題是，該為 2027 年的自由現金流付出多少錢？空中巴士的股價約為預計 2027 年自由現金流的 18 倍。波音股票的交易價格約為 13 倍。根據 Akers 的數據，波音股票交易價格仍低於空中巴士，約為 2027 年自由現金流的 16 倍。

可能得讓投資者先看到自由現金流改善，才能吸引投資者重新買進。

然而，在 Akers 重申「賣出」評級之前，花旗分析師 Jason Gursky 上周重申波音股票的「買入」評級。他認為市場低估波音的長期成長潛力，因為目前的股價意味市場預期自由現金流隨著時間的推移幾乎不會成長。

但零成長的假設很難被證實。商業航空航太仍然是一項強勁的產業：預計在可預見的未來該行業每年成長率將達到 3% 至 5%。

Gursky 將波音股票評為「買進」，目標價為 210 美元。

FactSet 數據顯示，總體而言，58% 分析師將波音股票評為買入。標普 500 指數股票的平均買入評級比例約為 55%。分析師的平均目標價約為每股 197 美元。