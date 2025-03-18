重估價值！看好AI時代雲端業務潛力 瑞銀高盛續喊進阿里巴巴 ADR股價上看176美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-18 16:00

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瑞銀 (UBS) 在最新研究報告指出，隨着淘天集團業務的穩定以及新業務的逐步好轉，投資人應逐漸認識到阿里在雲端計算業務和生成式 AI 上的潛力。「阿里管理層認爲，當前 AI 雲業務的強勁增長主要受限於產能。隨着推理成本的降低以及對晶片需求的減少，管理層認爲 AI 如今變得更經濟實惠，且隨著中國企業和中小企業數位化進程的加速，AI 雲業務迎來巨大的成長機遇。」

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高盛最新研報則指出，在阿里三年資本支出目標上調及股價表現優於大盤背景下，投資人關注焦點主要集中在預期資本支出的潛在回報。

以 Ronald Keung 為首的高盛分析師團隊預估，阿里對於雲和 AI 基礎設施的投資增加以及國內推理晶片供應的提升，足以支持收入在 2026 財年和 2027 財年成長超過 20%，其中阿里雲的 AI 相關收入將在 2026 財年和 2027 財年分別達到 290 億和 530 億人民幣，佔總收入的 20% 和 29%。

高盛認爲，AI 時代的阿里雲將成爲阿里成長的關鍵驅動力，尤其是在中國 AI 市場快速發展的背景下。該投行預估，阿里 3800 億人民幣的資本開支中約 8 成將用於 AI 伺服器，其餘部分將用於通用伺服器、資料中心基礎設施及其他業務領域。這一投資計畫將顯著提升阿里雲的 AI 計算能力，尤其是在 AI 訓練和推理需求快速增長的背景下。

高盛指出，儘管中國在高端晶片供應方面面臨一定的不確定性，但阿里巴巴自去年以來的資本開支增加及國內晶片供應的逐步提升，將足以支持阿里雲在 2026 到 2027 財年實現 20% 以上的收入成長。

高盛預估，阿里雲的 AI 相關收入將在 2025 至 2027 財年分別達到 99 億、290 億和 530 億人民幣，在總收入占比從 8% 提升至 29%，主要得益於 AI 伺服器的高效利用及 AI 應用和 Agents 的普及。

高盛表示，隨着 AI 基礎設施投資的逐步完成，投資人關注點正從 AI 基礎設施轉向 AI 應用和代理，阿里巴巴在該領域也取得顯著進展。「開源領先的 Qwen2.5-Max、Wan2.1(AI 影音模型) 和最新的 QwQ-32B 推理模型，性能可跟 DeepSeek-R1-671B 等領先模型媲美，且發佈新版夸克應用，由阿里基於 Qwen 的推理模型提供支持。此外，阿里本月開始向客戶交付首款伺服器級 CPU C930，並跟 Manus 建立戰略合作，專注在國產模型和計算平台上實現 Manus 的功能。」

高盛在研報中還強調，阿里雲的 Qwen 模型在推理和生成式 AI 領域的表現，將進一步鞏固自身在 AI 市場的領先地位。