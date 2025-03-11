廁所12個壞了11個！印度航空波音飛機載300乘客 白飛10小時折返

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-11 10:00

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印度航空一架波音 777-300ER 班機，日前遭遇嚴重技術問題，原定從美國芝加哥飛往印度德里的班機突然返航，因機上 12 間廁所僅 1 間可使用，被迫在飛了近 5 小時後決定折返。

根據飛行追蹤網站「FlightAware」的資料顯示，印度航空 AI126 班機於當地時間 3 月 5 日早上 10 點 59 分從芝加哥奧黑爾國際機場（O’Hare International Airport）起飛，飛了近 5 小時後返航，於 5 日晚上 9 點 09 分在奧黑爾國際機場降落，機上乘客沒有照計畫飛往德里，而是在空中白飛了 10 個小時。

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據了解，折返的原因是因為機上廁所發生嚴重故障並堵塞，12 間廁所僅剩一間商務艙的廁所能夠正常使用，導致全機約 300 名乘客必須共用一個馬桶，讓機長不得不做出返航決定。

據乘客事後上網披露，「密密麻麻的人群排隊等廁所，頭等艙的吵雜擁擠程度遠遠超過了經濟艙，很多連不想上廁所的人都去排隊，深怕等尿急了就來不及了。」