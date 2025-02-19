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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為9.13元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 00:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.71元，其中最高估值2.11元，最低估值1.59元，預估目標價為9.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.11(2.11)2.22.011.63
最低值1.59(1.6)1.140.911.63
平均值1.74(1.76)1.721.571.63
中位數1.71(1.75)1.651.571.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值332.51億335.32億325.66億294.39億
最低值304.51億291.09億265.69億294.39億
平均值313.18億310.73億295.95億294.39億
中位數310.03億311.50億295.48億294.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.222.033.612.14
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEC

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