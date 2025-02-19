鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為9.13元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 00:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.71元，其中最高估值2.11元，最低估值1.59元，預估目標價為9.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.11(2.11)
|2.2
|2.01
|1.63
|最低值
|1.59(1.6)
|1.14
|0.91
|1.63
|平均值
|1.74(1.76)
|1.72
|1.57
|1.63
|中位數
|1.71(1.75)
|1.65
|1.57
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|332.51億
|335.32億
|325.66億
|294.39億
|最低值
|304.51億
|291.09億
|265.69億
|294.39億
|平均值
|313.18億
|310.73億
|295.95億
|294.39億
|中位數
|310.03億
|311.50億
|295.48億
|294.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調降至10.05元，幅度約4.73%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調降至9.33元，幅度約7.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至8.9元，幅度約5.37%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至9.2元，幅度約3.31%
上一篇
下一篇