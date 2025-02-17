鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至9.2元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)提出目標價估值：中位數由8.9元上修至9.2元，調升幅度3.31%。其中最高估值11.79元，最低估值6.65元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀5位。
哥倫比亞國營石油公司今(17日)收盤價為10.25元。近5日股價上漲3.31%，標普指數上漲1.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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