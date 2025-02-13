鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至8.9元，幅度約5.37%

綜合評級 - 共有12位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀6位。

哥倫比亞國營石油公司今(13日)收盤價為9.63元。近5日股價上漲5.37%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。