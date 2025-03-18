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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德INCY-US的目標價調降至74元，幅度約3.9%

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對英賽德(INCY-US)提出目標價估值：中位數由77元下修至74元，調降幅度3.9%。其中最高估值100元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予英賽德評價：積極樂觀9位、保持中立16位、保守悲觀1位。

英賽德今(18日)收盤價為62.01元。近5日股價下跌3.9%，標普指數上漲1.08%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股INCY市場預估目標價

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