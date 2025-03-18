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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為79.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 00:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.76元，其中最高估值2.58元，最低估值1.38元，預估目標價為79.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.58(2.11)2.862.99
最低值1.38(1.38)1.491.63
平均值1.86(1.74)2.062.23
中位數1.76(1.73)2.032.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.85億36.33億37.67億38.51億
最低值31.87億33.36億34.51億38.51億
平均值33.86億34.96億36.20億38.51億
中位數34.10億35.09億36.14億38.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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