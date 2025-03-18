鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為79.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 00:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.76元，其中最高估值2.58元，最低估值1.38元，預估目標價為79.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.58(2.11)
|2.86
|2.99
|最低值
|1.38(1.38)
|1.49
|1.63
|平均值
|1.86(1.74)
|2.06
|2.23
|中位數
|1.76(1.73)
|2.03
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.85億
|36.33億
|37.67億
|38.51億
|最低值
|31.87億
|33.36億
|34.51億
|38.51億
|平均值
|33.86億
|34.96億
|36.20億
|38.51億
|中位數
|34.10億
|35.09億
|36.14億
|38.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.54
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|營業收入
|27.66億
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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