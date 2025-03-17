川普關稅威脅仍在 華爾街提高衰退機率預估 或達5成

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-17 18:47

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華爾街正日益擔憂美國經濟可能陷入衰退，部分經濟學家甚至認為機率已達五成。這主要是因為美國總統川普仍在積極推動其強硬的關稅計畫，包括即將生效的互惠關稅，並未展現任何退讓的跡象。

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 近日表示，他現在預計美國經濟衰退的風險約為 40%，較年初的約 30% 有所上升。然而，他補充說，如果川普總統計畫於 4 月 2 日生效的互惠關稅確實開始實施，那麼經濟衰退的機率將上升至 50% 或更高。

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Kasman 強調：「如果我們繼續朝著更具破壞性、對企業不友善的政策方向前進，我認為經濟衰退的風險將會增加。」

與此同時，美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 警告，由於川普的關稅、移民打壓以及大規模聯邦裁員等因素共同作用，導致消費者和企業支出計畫大幅減少，美國經濟衰退的可能性約為 50%。

桑默斯表示，當經濟預測開始朝著某個方向修正時，往往會形成一種趨勢。而現在所有的修正都指向經濟成長放緩。

他補充說：「我認為我們正面臨一個真正的不確定性問題。而且我認為這很難解決。相對於之前的預測，經濟放緩幾乎是肯定的，而且近期內發生嚴重衰退的可能性接近 50%。」

穆迪分析公司 (Moody"s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 也將其對美國經濟衰退的預估，從年初的 15% 上調至 35%，並指出關稅是主要原因。他表示，如果川普堅持其關稅計畫並維持數月以上，這足以將美國經濟推入衰退。

Zandi 目前仍抱持希望，認為談判將促使關稅措施得以緩和，這也是他將衰退預測維持在 50% 以下的原因。但他坦言：「但隨著時間一天天過去，我對此的信心也在降低。當然，所有這些不確定性都在造成損害。」

華爾街其他機構對經濟衰退的預測雖然沒有那麼高，但也在顯著上升。市場專家 Ed Yardeni 和 Eric Wallerstein 本月稍早表示，他們認為出現熊市和關稅引發衰退的可能性為 35%，高於之前的 20%。