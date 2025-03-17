焦土成搶手貨！洛杉磯大火兩個月後災區掀土地買賣熱潮 有人一夜暴富有人含淚離場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-17 15:10

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今年 1 月美國加州洛杉磯大火延燒近一個月，造成至少 29 人死亡、超過 1.6 萬建築物損毀，但根據房地產數據公司 ATTOM 最新統計，Altadena 和 Palisades 逾 160 塊被燒毀的空地被掛上市場後，旋即引來比這一數字高出至少 10 倍的買家人數追捧，開發商、投機者、甚至普通購房者都擠破頭想分一杯羹。

以 Altadena 的 70 多歲醫生 Hugo Dalinger 為例，由於還要照顧 12 個孫子中的幾個，實在沒有精力重建家園，於是找到老友兼資深房仲 Ramiro Rivas 把這塊 10500 平方英尺 (約 295 坪) 焦土在上月 3 日出售，只用 9 天便以 60.3 萬美元 (約 2005 萬台幣) 成交，更誇張的是 Palisades 一塊被燒毀的地皮竟賣出 300 萬美元 (約 9980 萬台幣) 的天價。

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洛杉磯加州大學房地產金融學教授 Mark Karlan 告訴《華盛頓郵報》：「Palisades 土地價格太恐怖了，有些幾乎和完好的房子差不多。」

土地熱銷的背後是無數居民在災難後的艱難抉擇，有人急於脫手，有人卻覺得被「低價收割」。以 Altadena 的 Steven Lamb 來說，他和妻子在火災中失去了住 37 年老宅。這塊 800 平方公尺的地皮被某位房仲出價 46.2 萬美元現金想買走，Lamb 聞訊後痛批打劫，火災前空地都值 80 萬美元。

這種憤怒並非個案，Altadena 很多地皮成交價雖高於標價，但比火災前的價值低了不少，像是一對夫婦 2022 年花 130 萬買的房子，火災後地塊只賣 40 萬。

Karlan 指出，這種價格差異在 Altadena 尤為明顯，「這些大面積地賣得太便宜了，地主可能是迫於經濟壓力被趁火打劫。相比之下，Palisades 的土地價格卻堅挺得嚇人，平均每塊地成交價破百萬，有些甚至漲了 10% 以上。」

當地房仲 Anthony Marguleas 原本預測地價會跌 50%，結果完全打臉。

洛杉磯加州大學城市規劃學教授 José Loya 指出，退休老人、沒保險的居民往往最先賣地，因為他們急需現金。這些人財務狀況脆弱，賣地是他們唯一的出路。

開發商和投機者是這波土地熱潮的買家，且這場熱潮還催生一波「本地保護主義」。

在 Palisades，創業者 Dustin Bramell 成立「保護 Palisades」組織，把想賣地和想買地的本地居民撮合起來，聲稱要防堵沒感情的外來投機者，共吸引近千人註冊，八成是買家。

在 Altadena，「Altadena 不賣」組織則更激進，不僅幫沒保險的居民保住地，還想搞土地信託，甚至提議暫時禁止把多塊地賣給同一家公司，這些行動聽起來很感人，但面對資本的洪流仍是個考驗。

Loya 告訴《洛杉磯時報》說：「災難是社區的分水嶺，不是廢棄衰敗，就是變得更貴，很少在兩者之間。在 Altadena，黑人擁有住房的比例是全美平均水準的兩倍，當地人擔心，開發商進來後會推高房價，把中產和工薪階層擠出去，變成『火災式貴族化』。

Palisades 情況則更像「富人遊戲」，當地地價不僅沒跌，反倒上漲。Karlan 說：「這地方的重建成本和保險費用高得嚇人，能留下來的只有最有錢的那群人。」