重磅消息：李嘉誠以228億美元向貝萊德出售巴拿馬港口公司

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 11:14

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根據香港長江和記最新公告，貝萊德（BlackRock）支持的投資集團將以 228 億美元的價格收購長江和記旗下港口公司的多數股權。這項交易涵蓋了長江和記在全球多個國家的數十個港口碼頭，尤其包括巴拿馬運河入口處的兩個重要港口——巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal Ports）。

此交易涉及和記港口集團 80% 的全球權益，企業價值高達 228 億美元，標的資產涵蓋亞歐美洲 23 個國家的 43 個港口，涵蓋 199 個泊位及配套的智慧碼頭管理系統、全球物流網絡等核心資源。

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作為交易的關鍵部分，長江和記也將向貝萊德財團出售旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）90% 的股權。同時，長江和記特別強調，將保留中國香港、深圳及內地的戰略資產，包括鹽田國際及香港國際貨櫃碼頭等。

川普在 1 月 20 日的就職演說中曾表示希望奪取連接大西洋與太平洋的戰略要塞巴拿馬運河的控制權。他一直對中國和香港公司在巴拿馬的存在表示關切，認為長江和記對港口的控制權對美國構成安全風險。然而，長江和記作為一家上市公司，此次交易的實質是李嘉誠的商業行為。如果交易成功，巴拿馬運河兩個入口處的重要碼頭的控制權將回歸美國。

去年，約有 1.2 萬艘船隻透過這條連接 170 個國家、1920 個港口的巴拿馬運河，美國認為該運河對其具有戰略意義，因為超過四分之三通過運河的船隻來自美國或前往美國。貝萊德已向白宮和國會領導層簡要介紹了這筆交易，預計這將成為貝萊德迄今為止最大的基礎設施投資。

華盛頓戰略與國際研究中心美洲計畫主任瑞安 · 伯格表示，此次出售對美國而言是一場勝利，並希望這能平息有關運河安全的爭論。同時，巴拿馬當局已宣布將對長江和記的合約進行審計，以調查其是否遵守特許協議。巴拿馬最高法院將對長江和記的法律地位做出最終裁決。

美國國務卿盧比歐上個月首次以美國最高外交官身份出訪拉丁美洲，包括巴拿馬，他在此期間對中國在運河沿線的存在施加了壓力。此後，巴拿馬決定退出一帶一路基礎建設計畫。

有報導指出，貝萊德透過此次收購能夠深度嵌入全球貿易的關鍵節點，而長江和記的退出則是受到地緣政治壓力的影響。港口業務是長江和記旗下的第三大主營業務，去年上半年大中國區以外的港口業務實現 178 億港元的營收，EBITDA 為 62.5 億港元。公告指出，此交易預計將帶來 190 億美元的現金流，優化長江和記的資產負債結構，淨負債比率將從 23.6% 降至 18% 以下。