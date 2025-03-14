歐盟放寬財政約束 可望打開歐洲經濟活水閘門

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-14 14:40

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隨著歐洲調整國防政策，並在安全與供應鏈領域承擔更大責任，一向強調財政緊縮與債務控制的歐盟，正準備放寬對成員國的財政約束。專家認為，此舉可望帶動歐洲經濟成長。

作為「重整歐洲」（ReArm Europe）計畫的一部分，歐盟委員會提議，在未來四年內，放寬《穩定與成長公約》的債務與赤字規則，為成員國創造 6,500 億歐元的額外財政空間。

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外界質疑，這項措施似乎會加重本已承壓的歐洲經濟負擔，然而，專家指出，如果額外的防務支出主要依靠債務融資，並用於推動本土研發、製造，而非單純購買海外軍備，反而可能促進歐洲的經濟成長。

倫敦政經學院教授伊森 · 伊爾澤茨基（Ethan Ilzetzki）表示，國防支出的成長對歐洲的政治決策至關重要，如果方法得當，軍備擴張的成本能獲得控制。他補充道，「這意味著，歐洲各國可以基於區域安全的優先事項來製定國防預算，而無需過度擔憂經濟風險。」

伊爾澤茨基的分析進一步表明，這筆額外支出有望帶動 0.9% 至 1.5% 的 GDP 成長。鑑於 2024 年歐盟整體 GDP 成長率僅 0.9%，這樣的成長將為歐洲經濟注入極需的活力。

基爾世界經濟研究所主席舒拉里克（Moritz Schularick）也持相同觀點，若將國防支出佔 GDP 的比例從目前的 2% 提升至 3.5%，每年將增加約 3,000 億歐元的支出。然而，如果這些資金被合理運用，它們可能會創造出相應規模的經濟增量。