歐盟放話「放棄對美國幻想」 增加國防支出刻不容緩

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-12 13:39

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在烏克蘭總統澤倫斯基就白宮爭吵事件向川普致信道歉之際，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）呼籲歐洲國家放棄對美國和俄羅斯的幻想，必須大幅增加國防開支。

范德賴恩 11 日在歐洲議會大會表示，「冷戰結束後，有些人認為俄羅斯可以融入歐洲的經濟和安全架構，其他人則希望我們能夠無限期地依賴美國的全面保護…… 幻想時代已經結束，歐洲需要為自己的國防承擔起更多責任。”」

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她強調，歐洲大幅增加國防開支已經刻不容緩，「這不是循序漸進的過程，而是需要迎難而上的勇氣」。

歐盟目前年度國防預算僅佔歐盟 GDP 約 1%，范德賴恩指出，所有分析都同意，國防預算應朝向 GDP 的 3% 發展，提升國防開支的經濟效益將超越軍工產業，從鋼鐵到太空、運輸、人工智慧（AI）新創企業等產業都將受惠。