拉加德示警將釀嚴重後果！歐盟外交政策負責人：中國將從美歐貿易戰中獲益

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-14 11:50

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歐盟外交政策負責人 Kaja Kallas 表示，中國將從美國及其盟友之間正在進行的貿易戰中獲益，「在一旁笑或是看著的人是中國。” 美國與歐洲的貿易戰確實讓它受益」。

Kallas 做出上述發言的數小時前，美國總統川普威脅要對來自法國和歐盟其他地區的葡萄酒、香檳和其他酒精飲料徵收 200% 關稅，這是跨大西洋貿易戰的最新升級。

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川普發出這項威脅是為了回應歐盟打算對美國威士忌出口加稅的計畫，歐盟此舉是對川普徵收鋼鋁關稅的報復。

人在加拿大參加 G7 會議的 Kallas 在場邊接受《彭博電視台》專訪時重申，歐盟準備採取報復措施，同時呼籲各方保持克制，因貿易戰通常會引發通膨高峰，損害消費者的利益。「我們保持冷靜，當然，我們隨時準備在必要時採取行動，捍衛我們的利益。」

與此同時，歐洲央行總裁拉加德也警告說，川普挑起的關稅爭端加劇恐對全球經濟產生不利影響。「如果我們真的打一場貿易戰，貿易將受到嚴重抑制，那將產生嚴重後果。對全球成長跟物價都會造成影響，尤其是美國。」

拉加德在今日稍早播出的採訪中說：「任何貿易戰都會傷及全球經濟。發起、報復、再報復，所有這些都會損害整體成長。任何一方都會受到傷害，這是貿易史上的常態。有些國家會比其他國家受到更大的傷害，一些國家的通膨波動會比其他國家更大，但人人皆輸家。」

她還表示，歐盟「別無選擇」，只能對美國進行反制，但稱由於從宣佈反制措施到開始實施之間存在時間差，仍有時間進行談判。