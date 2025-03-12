不給美國賺錢！歐盟提議1,500億歐元國防基金只能買歐洲貨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 09:01

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歐盟執委會主席馮德萊恩周二（11 日）在歐洲議會發表講話時表示，擬提議的 1,500 億歐元歐盟國防基金，只能購買歐洲公司的武器，直接將全球最大軍火供應國美國排除在外。

據倫敦《金融時報》（FT）報導，馮德萊恩周二表示：「這些貸款應當資助向歐洲軍火商購買武器，以幫助提振我們自己的國防工業。」

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馮德萊恩這番表態，意味著這筆資金僅用於購買歐盟國家以及其他「志同道合歐洲國家」（如英國、挪威和瑞士）的武器。

作為背景，歐盟執委會提議從歐盟預算中借款 1,500 億歐元，供成員國採購武器。面對美國政府對歐洲地緣局勢的立場突然轉變，歐洲國家正忙著迅速投資，增強防禦。

然而，市場一度認為歐洲的國防基金大部分會進美國軍火商的腰包，沒想到歐盟還有自己的想法。

近期有研究顯示，過去五年北約（NATO）歐洲成員國進口的武器中，近三分之二由美國生產。

在馮德萊恩周二提出「買歐洲貨」的最新要求前，歐盟兩大金主德國和法國正在為如何使用國防基金展開爭論。

長期強調「戰略自主性」的法國，主張限制歐盟以外地區的支出，重點是減少從美國購買武器的數量。

法國歐盟事務部長哈達德周二表示：「歐洲的資金應該流向歐洲工業。這不僅有助於我方公司提高產能，還能保持對武器使用和技術知識的控制權。我方不能讓其他參與者從遠處決定國防用途。」

法國官員表示，他們更傾向於完全不買美國武器，包括不購買獲得美國許可在歐洲大陸生產的武器。