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不給美國賺錢！歐盟提議1,500億歐元國防基金只能買歐洲貨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 09:01

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歐盟執委會主席馮德萊恩。（圖：Shutterstock）

歐盟執委會主席馮德萊恩周二（11 日）在歐洲議會發表講話時表示，擬提議的 1,500 億歐元歐盟國防基金，只能購買歐洲公司的武器，直接將全球最大軍火供應國美國排除在外。

據倫敦《金融時報》（FT）報導，馮德萊恩周二表示：「這些貸款應當資助向歐洲軍火商購買武器，以幫助提振我們自己的國防工業。」


馮德萊恩這番表態，意味著這筆資金僅用於購買歐盟國家以及其他「志同道合歐洲國家」（如英國、挪威和瑞士）的武器。

作為背景，歐盟執委會提議從歐盟預算中借款 1,500 億歐元，供成員國採購武器。面對美國政府對歐洲地緣局勢的立場突然轉變，歐洲國家正忙著迅速投資，增強防禦。

然而，市場一度認為歐洲的國防基金大部分會進美國軍火商的腰包，沒想到歐盟還有自己的想法。

近期有研究顯示，過去五年北約（NATO）歐洲成員國進口的武器中，近三分之二由美國生產。

在馮德萊恩周二提出「買歐洲貨」的最新要求前，歐盟兩大金主德國和法國正在為如何使用國防基金展開爭論。

長期強調「戰略自主性」的法國，主張限制歐盟以外地區的支出，重點是減少從美國購買武器的數量。

法國歐盟事務部長哈達德周二表示：「歐洲的資金應該流向歐洲工業。這不僅有助於我方公司提高產能，還能保持對武器使用和技術知識的控制權。我方不能讓其他參與者從遠處決定國防用途。」

法國官員表示，他們更傾向於完全不買美國武器，包括不購買獲得美國許可在歐洲大陸生產的武器。

德國則要求「更多的靈活性」，主要關切在於許多歐洲大型軍工企業在歐盟以外有著根基深厚的供應鏈。

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歐洲美國國防基金馮德萊恩

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