歐盟車廠排新規延後3年 是減輕壓力還是拖後腿？

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-14 16:51

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汽車電動轉型最積極的歐洲，突然踩剎車，宣布將給予汽車製造商三年緩衝期，以落實原定今年須達成的減碳目標，歐洲車廠歡呼，但部分已做好準備的企業強烈不滿，認為該政策是為汽車電動化轉型拖後腿。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，將在本月稍晚提出這項針對性修正措施，使汽車產業在 2025 年的排放規定下擁有更大的彈性。這些修正措施實際上意味著，汽車製造商今年可以不達標。

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她在 3 日的簡報說：「目標將維持不變，但這意味著產業將有更多喘息空間。」

去年，歐洲電動車市場銷量下滑 1.3% 至 199.54 萬輛，導致完成 2025 年排放目標更加困難，並可能面臨數十億歐元的罰款，因此本就陷入財務壓力的歐洲汽車製造商們，已經開始推動改變 2025 年目標。

大眾汽車集團 CEO 奧博穆稱，他對歐盟委員會的「務實做法」表示歡迎，這種做法不會影響二氧化碳減排，並給予了汽車製造商以靈活性，推出經濟實惠的新車型加速需求。

雷諾則表示，歐盟委員會的靈活做法將使歐盟汽車製造商能夠減少排放，並隨著電動車市場的成長而保持競爭力。

不過，包括沃爾沃在內的一些企業，呼籲歐盟委員會堅持其目標，以確保那些已經在新技術上投入巨資的公司獲得監管確定性，並認為放寬規定可能會阻礙向電動車的轉型。

沃爾沃早已為了 2025 年做好了大量投資準備，該公司 CEO Jim Rowan 喊話，「像我們這樣的公司不應該因為任何最後一刻的立法變化而處於不利地位。」

環保組織也批評了這種額外的靈活性，並表示它有可能在轉型期間進一步削弱歐洲汽車製造商的競爭力。

在歐美汽車巨頭放緩電動化之際，中國汽車產業的新能源轉型取得了快速發展。根據中汽協數據，中國 2024 年新能源汽車年產銷首次突破 1000 萬台，分別達到 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，年增幅均超過 30%。

從企業來看，全面轉型新能源的比亞迪，2024 年已躋身全球車企銷量排行榜第五，新能源板塊有銀河和極氪助力的吉利汽車，也首次進入榜單前十名。

然而，中國仍然存在汽車消費內生動力不足的問題，以及新能源汽車本身存在的短板（例如安全、電池衰減、回收、充電基礎設施不足等），關乎是否能在新能源車競賽中保持領先態勢。