瑞銀：經濟衰退擔憂「似乎過度」 應買入美國股票

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-14 17:20

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瑞銀集團 (UBS) 分析師周四 (13 日) 發表報告指出，儘管美國面臨日益升高的貿易緊張局勢和近期的市場波動，但市場對於美國經濟衰退的擔憂顯然是過度的。瑞銀在報告中明確表示：「美國經濟衰退的擔憂被誇大了」。

報告提到，雖然全球貿易緊張局勢的擔憂掩蓋了通貨膨脹放緩的令人安心的跡象，但二月份消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨降溫後，標普 500 指數卻難以出現反彈。數據顯示，核心通貨膨脹率為 3.1%，是自 2021 年 9 月以來的最慢增速。

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瑞銀也指出，「無論是整體還是核心通膨，以及年度和月度的數據，都低於市場的普遍預期」。

不過，由於美國新近對鋼鐵和鋁徵收關稅，引發加拿大和歐盟的報復，投資人情緒依然謹慎。

瑞銀承認，人們擔心「關稅上調正在損害企業信心」，這在美國全國獨立企業協會 (NFIB) 對小企業的調查中有所體現，自川普當選以來，小企業的樂觀情緒已經消退。

然而，瑞銀認為，「除非全球貿易衝突升級程度超出我們的預期」，否則對經濟衰退或滯脹的擔憂被誇大了。

亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 模型近期預測第一季經濟將萎縮 2.4%，這也加劇了市場的悲觀情緒。

然而，瑞銀認為這一下滑被黃金進口激增所扭曲，這誇大了貿易逆差對 GDP 的拖累。他們解釋說：「如果剔除黃金的影響，GDPNow 的預測將提高 2 個百分點」。

此外，瑞銀認為具有韌性的勞動力市場將支撐消費者支出。報告指出，「二月份的就業報告顯示就業人數穩健增長，失業率處於歷史低位，工資也在上漲」，同時職位空缺增加至 774 萬個。他們還預計，隨著通膨放緩，聯準會將在今年稍後進行降息。

儘管政策不確定性帶來市場波動，瑞銀仍然看好股市。