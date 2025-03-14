中國央行稱要擇機降準降息 滬指重回3,400點 刷新今年來新高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-14 11:05
中國滬指周五（14 日）盤中漲 1.2%，重回 3,400 點，刷新今年來新高。創業板指大漲逾 2%，深成指拉勁漲近 1.5%。
中國人民銀行（央行）黨委周四召開擴大會議，深入學習中共總書記習近平在全國「兩會」期間的講話精神，研究部署貫徹落實舉措。中國人民銀行黨委書記、總裁潘功勝主持會議，各黨委委員出席會議。
央行黨委表示，要平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關系。
央行黨委說，要根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，綜合運用公開市場操作等貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟成長、物價總水準預期目標相匹配。
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