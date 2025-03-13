〈日股收盤〉植田和男暗示繼續升息 日經翻黑小跌

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-13 15:53

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日本股市週四 (13 日) 先升後跌，早盤開高一度漲逾 500 點，隨後出現獲利了結賣壓，加上日本央行行長植田和男的發言被指暗示繼續升息，日元聞訊上漲，日經 225 指數翻黑收跌 0.08% 或 29.06 點，報 36,790.03 點。

東證股價指數 (TOPIX) 終場漲 0.13% 或 3.45 點，報 2,698.36 點。

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植田和男週四表達對消費持樂觀態度，並重申日本央行縮減「過大」資產負債表的決心，這表明該行仍在逐步減少對經濟的貨幣刺激。

市場預期日本央行下週的政策會議上維持利率不變，但考慮到日本國內通膨和美國貿易政策不確定性引發的市場波動，日本央行委員會可能最早在 5 月討論升息事宜。

焦點科技股部分，DISCO 大漲 5.2%，愛德萬測試上漲 3.7%，雷泰光電上漲 0.2%，東京威力科創微跌 0.070%。此外，軟銀下跌 0.3%，光纖生產商藤倉上升 0.7%。

預期升息將提振獲利的銀行類股也上漲，三菱日聯金融上漲 1.4%，三井住友金融上漲 1.9%，瑞穗金融 1.75%。