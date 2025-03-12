川普下一個獵物？白宮抨擊日本稻米關稅高達700% 

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-12 14:11

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川普政府抨擊日本稻米關稅高達 700%，暗示日本和稻米可能會成為川普關稅戰的下一個目標。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）11 日在記者會上出示一張圖表時說，「看看日本，對稻米徵收 700% 的關稅。」該圖列出了印度、歐盟等國的關稅百分比，並顯示了日本對美國牛肉和乳製品進口所施加的關稅。

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李維特表示，「川普總統堅持對等原則，所要求的，只是公平和平衡的貿易政策。」

這番批評正值美國對鋼鋁進口課徵 25% 關稅之際，川普政府也預計在 4 月 2 日公布對等關稅計畫，並提議同日對外國汽車進口課徵 25% 關稅。一連串的措施就是要糾正所謂的不公平貿易行為。

外媒報導，日本等關鍵的美國貿易夥伴都已派遣官員前往華盛頓，尋求避免成為關稅直接標靶的方法。

日本內閣官房長官林芳正周三 (12 日) 被問及李維特言論時說，「我們不會評論美國官員的每一則發言，將繼續和美國同僚溝通」。

日本目前並未對透過國家管理貿易機制所進口的稻米課稅，但該機制的上限數量為 77 萬噸，透過非政府機制進口的稻米，每公斤會被收取 341 日元（2.3031 美元）。

日本財務省數據顯示，日本 2022 年度透過政府機制進口 67.5 萬噸稻米，透過民間貿易輸入 773 噸稻米。

農林水產省一名官員向表示，「700% 的關稅」並非日本政府正式公佈的數據，並補充說政府並不會以百分比的形式公佈關稅稅率。

一份日期標為 2015 年政府文件，把超額進口稻米的關稅稅率訂為 778%，附註補充這個數字是根據 1999-2001 年的米價計算而得。